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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: شحنة الدواجن المستوردة «ضئيلة» وسيعاد تصديرها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:02 م
الدواجن
الدواجن
عبدالناصرمحمد
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قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن، وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين.

وأضاف "الصياد"، أن الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للإنتاج المحلى، كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، الأمر يؤدي إلى استعادة ريادتنا في تصدير الدواجن، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات في الدولة من أجل الاستعانة بالإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد.

وبشأن ما أثير من لغط حول استيراد للدواجن من الخارج، يؤكد نائب وزير الزراعة أنها شحنة ضئيلة جدا (2000) طن، وأنها مستوردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير للخارج ولا تدخل إلى السوق المحلية، وأن شروط الموافقة فيها أن يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها إلى السوق المحلية ومن ثمة لن تؤثر على السوق المحلي من قريب أو من بعيد.

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