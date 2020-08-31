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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تنخفض وسط شكوك تحيط بالطلب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:16 م
النفط
النفط
وكالات
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، دافعة خام برنت القياسي العالمي للتراجع من أعلى مستوى في خمسة أشهر، بينما يبقى الطلب العالمي دون مستوياته قبل جائحة كوفيد-19 ومع ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 45.28 دولار للبرميل.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.8 بالمئة، ليسجل عند التسوية 42.61 دولار للبرميل.

ومع هذا فإن برنت ينهي شهر أغسطس، على مكاسب قدرها 7.5 بالمئة، هي خامس زيادة شهرية على التوالي.

وسجل الخام الأمريكي رابع شهر من المكاسب مع صعوده 5.8 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار للبرميل في السادس والعشرين من أغسطس، عندما ضرب الإعصار لورا منطقة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

وقال محللون: إنه في حين لا تزال اقتصادات كبرى حول العالم تتعافى ببطء من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا، فإن السوق ما زالت تشهد وفرة في المعروض من الوقود.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك: "المشاكل بشأن الطلب لا تظهر حتى الآن علامات على أي تحسن حقيقي."

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي 420 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 10.44 مليون برميل يوميا، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على أسعار الخام.

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