كريستين ستيوارت ترتدي تيشيرت ممزق في أحدث ظهور لها

خطفت النجمة كريستين ستيوارت - التي لعبت دور الأميرة ديانا من ويلز – الأنظار في أحدث ظهور لها اليوم الأثنين وهي ترتدي تيشيرت ممزق.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" ظهرت كريستين ستيوارت وهي تتوقف في متجر للحيوانات الأليفة، بينما كانت تقوم بمهمات مع صديق في منطقة لوس فيليز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.وارتدت ستيوارت البالغة من العمر 30 عامًا، تيشيرت أبيض ممزق مطبوع عليه صورة لتمثال الحرية الأمريكي، كما طلت مرتدية سروال أوف وايت، لتبدو في مظهر كاجول بسيط وهادئ.وتستعد كريستين ستيوارت خلال الفترة القادمة لتجسيد شخصية الأميرة ديانا على الشاشة في فيلم Spencer وهو العمل الذي يتناول فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.