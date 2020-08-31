رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريستين ستيوارت ترتدي تيشيرت ممزق في أحدث ظهور لها

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:17 م
كريستين ستيوارت
كريستين ستيوارت
منة سالم
طباعة
خطفت النجمة كريستين ستيوارت - التي لعبت دور الأميرة ديانا من ويلز – الأنظار في أحدث ظهور لها اليوم الأثنين وهي ترتدي تيشيرت ممزق.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" ظهرت كريستين ستيوارت وهي تتوقف في متجر للحيوانات الأليفة، بينما كانت تقوم بمهمات مع صديق في منطقة لوس فيليز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وارتدت ستيوارت البالغة من العمر 30 عامًا، تيشيرت أبيض ممزق مطبوع عليه صورة لتمثال الحرية الأمريكي، كما طلت مرتدية سروال أوف وايت، لتبدو في مظهر كاجول بسيط وهادئ.

وتستعد كريستين ستيوارت خلال الفترة القادمة لتجسيد شخصية الأميرة ديانا على الشاشة في فيلم Spencer وهو العمل الذي يتناول فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا فى يوم من الأيام، وهى الفترة التى التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

موضوعات متعلقة

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه «جزمة الأهلي فوق الجميع»

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

حبس 3 متهمين بـ«جريمة الفيرمونت».. و100 ألف جنيه تخلي سبيل 3 آخرين

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

أمريكا توافق على استخدام أمازون الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر

«في ذكرى ميلاده».. حسن توفيق: لم أحب المدح والهجاء في الشعر

شاهد الكاريكاتيرات المشاركة بمسابقة «الثقافي الصيني» لمكافحة الوباء

حسن توفيق: جمعت رواية «زازا» لإبراهيم ناجي من أوراق صفراء قديمة