المصريون بالخارج يستعدون للمشاركة في جولة إعادة انتخابات الشيوخ

يستعد المصريون في الخارج للإداء بأصواتهم في 140 سفارة ومقر دبلوماسي بـ124 دولة حول العالم، لاختيار مرشحي الجولة الثانية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020.ويحق للمصريين المقيمين في الخارج الإدلاء بصوتهم واختيار المرشحين في دائرتهم الانتخابية بالنظام الفردي فقط، بعدما حصلت القائمة الموحدة في الجولة الأولى على 5% من نسبة الأصوات، وأعلنت الوطنية للانتخابات فوزها.وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد أيضا، ولمن سبق وأن سجل نفسه فقط خلال الفترة التى أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها؛ لكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.وتجري الانتخابات للمصريين في الخارج في جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر بالخارج و8 و9 بالداخل.