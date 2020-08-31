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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نص البيان الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا حول معاهدة السلام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:10 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
ياسمين محمود
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استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في أبوظبي، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الوفد الأمريكي – الإسرائيلي المشترك الذي يزور دولة الإمارات حاليا، برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

ويضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وتناول اللقاء مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

وأصدرت الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل بيانا ثلاثيا مشتركا في ضوء زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي للإمارات.

وأكد نص البيان أن معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات تمثل خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا، موضحًا أن معاهدة السلام توفر تفكيرا جديدا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها.

وأضاف البيان الثلاثي، أن معاهدة السلام أطلقت فرصة تاريخية في إقامة علاقات اعتيادية بين الإمارات وإسرائيل، والتي أدت إلى وقف خطط ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتفاق أوقف خطط ضم الأراضي الفلسطينية.

كما حثت الولايات المتحدة ودولة الإمارات، القادة الفلسطينيين على إعادة الانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين في المناقشات الرامية إلى تحقيق السلام.

وفيما يخص أوجه التعاون المشترك بين البلدين، أكد البيان الثلاثي، بدء الوزراء من الإمارات وإسرائيل من مختلف القطاعات ولا سيما في الشؤون الخارجية والأمن الغذائي مناقشاتهم الرسمية الأولى حول فرص وآفاق التعاون الثنائي، مشيرًا إلى التعاون بين الإماراتيون والإسرائيليون في الأبحاث الطبية والصحية التي ستؤدي إلى علاج فيروس كورونا، بجانب مناقشة آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل والصحة وبرنامج الفضاء المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة.

واختتم البيان الثلاثي، الامتنان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولإدارته للدور الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، متوقعًا البيان أن تؤدي جهود الجماعية إلى إطلاق سلسلة من التغييرات الإيجابية والتي ستضع المنطقة على طريق تحقيق الأمن والازدهار والسلام.

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