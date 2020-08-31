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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل لبناني: 5 ملفات ملحة تنتظر «أديب» لانتشال لبنان من أزمته

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:10 م
مصطفى أديب
مصطفى أديب
آية حسني
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قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم، إن هناك 5 امتحانات أو تحديات تواجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، ويتحتم عليهم إنقاذها لكي يقدر أن يخرج بلبنان من أزمته المعقدة، لافتا إلى أن الاختبار الأول يرتبط باختيار وزراء مستقلين، بحيث لا يتشابه تشكيل حكومته مع الحكومة السابقة بقيادة الدكتور حسان دياب.

وأضاف "عاكوم"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قدرته في الحصول على بعض الوزراء أو معظمهم اختصاصيين خصوصا في وزارات الاقتصاد، الاستثمار، والعدل، سيكون إنجاز كبير وسيساعد لبنان في مرحلته الحالية.

أما عن التحدي الثاني، فأكد عاكوم أنه مرتبط بمحاسبة الفساد والفاسدين، موضحا أنه إذا تمكن "أديب" من الضغط على الطبقة الحاكمة لنزع يدهم عن الفاسدين، وعدم تغطيتهم، ولاسيما فيما يخص تأمين الغطاء الحامي للقضاة اللبنانيين لتمكينهم لقيامهم بدورهم في محاسبة المسؤولين الفاسدين.

وتابع: الامتحان الأكبر برأيي هو ما يتعلق بكشف حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، وهذا امتحان كبير جدا كونه يحوي الكثير من الملفات التي تطال العديد من المسئولين الكبار وقادة أجهزة أمنية وبعض الوزراء.

وأشار إلى أن "أديب" مطلوب منه على المستوى الدولي إعادة الثقة في لبنان وهذا أمر صعب عليه كونه بلا خلفية سياسية أو أنه بحاجة إلى وقت لكسب ثقة المجتمع الدولي والعربي.

ونوه المحلل السياسي اللبناني، بأن لبنان لا يمتلك الوقت مما يجعله كان يلزمه في هذه النقطة رئيس حكومة له علاقات مسبقة، مردفا: "على سبيل المثال لابد أن يلعب دور في إعادة الثقة الخليجية لجلب الاستثمارات خصوصا الإمارات والسعودية، ويلزمها امتحانات كثيرة لكسب الثقة في أديب وخصوصا من خلال المواقف السياسية الخارجية المتعلقة بإيران وحزب الله".

واختتم: "أما الاختبار الاقتصادي وهو هم على عاتق حكومة "أديب" واختبار لقدرتها في جلب الاستثمارات وهو أمر مرتبط بمكافحة الفساد واستعادة الثقة من المحيط الإقليمي والدولي أي أن الأمور جميعها مرتبطة تبدأ منذ لحظة تشكيل الحكومة لمعرفة قدرة تلك الوزارة على القيام بالدور المطلوب منها.

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