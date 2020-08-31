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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل أسقف أسيوط بالمقر البابوي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:10 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويواصل قداسة البابا سلسلة لقاءاته لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي بدأها منذ الشهر الجاري في إطار حرصه على الاطلاع على شئون الإيبارشيات ومتابعتها.

وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.

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