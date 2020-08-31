البابا تواضروس يستقبل أسقف أسيوط بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويواصل قداسة البابا سلسلة لقاءاته لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي بدأها منذ الشهر الجاري في إطار حرصه على الاطلاع على شئون الإيبارشيات ومتابعتها.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.