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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوزراء اليمني يبحث مع المجلس الانتقالي تنفيذ «اتفاق الرياض»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:20 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
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بحث رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع "اتفاق الرياض".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع، التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، واتفقا على مجموعة من الأمور منها الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم ذلك في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وثمن رئيس الوزراء اليمني ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

من جانبه، أشاد السفير السعودي بحرص الجميع على تنفيذ "اتفاق الرياض" وآلية تسريعه، مما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء في اليمن.

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