البرهان يعود إلى السودان بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا

عاد إلى الخرطوم قادما من جوبا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ترافقه عضوتا مجلس السيادة عائشة السعيد، ورجاء نيكولا، بعد حضور حفل توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية" بالأحرف الأولى اليوم.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، دعا عبدالعزيز الحلو، زعيم "الحركة الشعبية – شمال – جناح الحلو"، وعبدالواحد نور، زعيم "حركة تحرير السودان – جناح عبدالواحد نور"، إلى اللحاق بركب السلام في السودان.وقال البرهان، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام: "وضعنا أرجلنا في بداية المسار الصحيح لبناء الوطن، ومهدنا الطريق لأسس البناء الوطني، الذي سيقودنا إلى ترميم اللحمة الوطنية لنكمل مسيرة التغيير".كان في استقبال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة، الفريق الركن إبراهيم جابر، والأمين العام لمجلس السيادة، الفريق محمد الغالي.