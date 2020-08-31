بومبيو يبحث هاتفيًا مع موتيجي أولويات التحالف الأمريكي ـ الياباني

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، والالتزام المشترك بضمان تحقيق السلام والأمن سواء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو في العالم.وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بومبيو وبين نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، حيث ناقش الجانبان التنسيق بشأن الأولويات المشتركة بين البلدين فيما يخص منطقة المحيطين الهندي والهادئ.