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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سبتمبر شهر للتأهب الوطني ومواجهة الكوارث بالبلاد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:40 م
ترامب
ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن سبتمبر المقبل سيكون شهر التأهب الوطني لعام 2020، من أجل التغلب على التهديدات والمخاطر عند وقوع الكوارث في أنحاء البلاد، وتخفيف أضرارها وتسريع التعافي منها.

وقال ترامب - في بيان عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض اليوم: «أشجع جميع المواطنين الأمريكيين خلال شهر التأهب الوطني، على اتخاذ تدابير احترازية لضمان تحملهم وصمودهم لحماية أسرهم ومنازلهم وأعمالهم».

وأضاف أنه خلال العام الماضي، صمد أفراد الشعب الأمريكي في مواجهة العديد من التهديدات، وفي الأسبوع الماضي، ضرب إعصار لورا بعض السواحل وأثر على حياة الملايين في ولايات لويزيانا وتكساس وأركنساس وميسيسيبي، مشيرا إلى أن إدارته تنسق مع السلطات بالولايات لتقديم المساعدات للمناطق المتضررة.

وأوضح أن إدارته استجابت أيضا لجائحة كورونا بقوة وتصميم لا مثيل لهما، وجرت شراكات تاريخية بين القطاعين العام والخاص لإنتاج وتوفير المعدات الطبية والعلاجات واللقاحات، مؤكدا استمرار الالتزام بإعادة فتح المشروعات والأعمال بأمان مع حماية الفئات الأكثر ضعفا.

ونوه إلى مواجهة بلاده كذلك لحرائق الغابات والزلازل والعواصف وتعرض جنوب شرق الولايات المتحدة لأكثر من مائة إعصار، لافتا إلى أنه رغم كافة هذه التحديات ظل الشعب مصمما على مواجهة كافة هذه المحن ومشددا على التزام حكومته بالعمل على ضمان الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

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