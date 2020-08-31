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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنسيق حاسبات ومعلومات 2020.. الحد الأدنى وشروط القبول

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:41 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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ننشر تفاصيل تنسيق حاسبات ومعلومات 2020 حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن شاغره رة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بعدد من الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

الحد الأدنى في تنسيق حاسبات ومعلومات 2020


 نقدم لكم الحد الأدنى لها في المرحلة الأولى والجامعات التي بها أماكن شاغرة وشروط الالتحاق بها:

الحد الأدنى لتنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي بالمرحلة الأولي 2020

تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 381.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات طنطا 381.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5 درجة
تنسيق حاسبات ومعلومات سوهاج 372 درجة.
تنسيق الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 378.5 درجة
تنسيق حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5 درجة.
تنسيق حاسبات والذكاء الاصطناعي بنها 376.5 درجة.
تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 375.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات السويس 375 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات الفيوم 374 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات بني سويف 373 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات المنيا 373 درجة.
تنسيق حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5 درجة


تنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي2020.. بالمرحلة الثانية لشعبة علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم
حاسبات ومعلومات المنيا علوم
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم
حاسبات ومعلومات طنطا علوم
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم
حاسبات ومعلومات قنا علوم
حاسبات ومعلومات السويس علوم
حاسبات ومعلومات ذكاء اصطناعي مطروح علوم.

شروط التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات.
أن يكون المتقدم حاصل على مجموع الحد الأدنى التي تم تحديده
أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة لهذا العام.

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