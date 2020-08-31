تنسيق حاسبات ومعلومات 2020.. الحد الأدنى وشروط القبول

ننشر تفاصيل تنسيق حاسبات ومعلومات 2020 حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن شاغره رة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بعدد من الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.





الحد الأدنى في تنسيق حاسبات ومعلومات 2020





نقدم لكم الحد الأدنى لها في المرحلة الأولى والجامعات التي بها أماكن شاغرة وشروط الالتحاق بها:

الحد الأدنى لتنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي بالمرحلة الأولي 2020تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 381.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات طنطا 381.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5 درجةتنسيق حاسبات ومعلومات سوهاج 372 درجة.تنسيق الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 378.5 درجةتنسيق حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5 درجة.تنسيق حاسبات والذكاء الاصطناعي بنها 376.5 درجة.تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 375.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات السويس 375 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات الفيوم 374 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات بني سويف 373 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات المنيا 373 درجة.تنسيق حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5 درجةتنسيق كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي2020.. بالمرحلة الثانية لشعبة علومحاسبات ومعلومات دمياط علومحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علومحاسبات وذكاء اصطناعي بنها علومحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علومحاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علومحاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علومحاسبات ومعلومات الأقصر علومحاسبات ومعلومات كفر الشيخ علومحاسبات ومعلومات عين شمس علومحاسبات ومعلومات الزقازيق علومحاسبات ومعلومات المنيا علومحاسبات ومعلومات الفيوم علومحاسبات ومعلومات بني سويف علومحاسبات وذكاء اصطناعي السادات علومحاسبات ومعلومات سوهاج علومحاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علومحاسبات ومعلومات طنطا علومحاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علومحاسبات ومعلومات قنا علومحاسبات ومعلومات السويس علومحاسبات ومعلومات ذكاء اصطناعي مطروح علوم.شروط التقدم لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي:أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات.أن يكون المتقدم حاصل على مجموع الحد الأدنى التي تم تحديدهأن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة لهذا العام.