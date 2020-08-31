شروط الالتحاق بحقوق عين شمس بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 20212020، تحت رعاية الدكتور ناجى عبدالمؤمن عميد الحقوق، والدكتور محمد صافى وكيل الكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.والشروط هي:١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.وأضاف: أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019،2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية:١ - أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس "انتظام".٢ - يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.٣ - حصول الطالب على "Delf B2".٤ - يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".جـ- درجة الـ"Delf B2".د- درجة الاختبار التحريري.هـ- درجة الاختبار الشفوي.