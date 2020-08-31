شروط الالتحاق بحقوق عين شمس بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:42 م
إسراء جمالطباعة
أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 20212020، تحت رعاية الدكتور ناجى عبدالمؤمن عميد الحقوق، والدكتور محمد صافى وكيل الكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.
والشروط هي:
١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.
٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.
٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.
وأضاف: أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019،2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية:
١ - أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس "انتظام".
٢ - يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
٣ - حصول الطالب على "Delf B2".
٤ - يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:
أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".
جـ- درجة الـ"Delf B2".
د- درجة الاختبار التحريري.
هـ- درجة الاختبار الشفوي.
والشروط هي:
١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.
٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.
٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.
وأضاف: أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019،2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية:
١ - أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس "انتظام".
٢ - يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
٣ - حصول الطالب على "Delf B2".
٤ - يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:
أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".
جـ- درجة الـ"Delf B2".
د- درجة الاختبار التحريري.
هـ- درجة الاختبار الشفوي.