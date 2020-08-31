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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شروط الالتحاق بحقوق عين شمس بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:42 م
كلية الحقوق بجامعة
كلية الحقوق بجامعة عين شمس،
إسراء جمال
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أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الشروط الخاصة بالالتحاق بالشعبتين الإنجليزية والفرنسية للعام الدراسي - 20212020، تحت رعاية الدكتور ناجى عبدالمؤمن عميد الحقوق، والدكتور محمد صافى وكيل الكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

والشروط هي:
١ - لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن 42 درجة بمعدل 84%.
٢ - تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية"، وفي حالة التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.
٣ - الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.

وأضاف: أن الشعبة الفرنسية تقبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019،2020 بعد قبولهم بكلية الحقوق بالشروط التالية:
١ - أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس "انتظام".
٢ - يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
٣ - حصول الطالب على "Delf B2".
٤ - يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:
أ- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
ب- درجة اللغة الفرنسية "Français General".
جـ- درجة الـ"Delf B2".
د- درجة الاختبار التحريري.
هـ- درجة الاختبار الشفوي.

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