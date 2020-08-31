ماكرون يصل منزل فيروز (فيديو)

وصل عدد من المحتجين إلى أمام منزل السيدة فيروز رفضًا لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، معتبرين أنه شارك مع الطبقة السياسية في اختيار اسم رئيس الحكومة، مطالبين ماكرون بالاستماع إلى صوت الناس فقط محذرين إياه من الاجتماع برموز السلطة.





وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون، إلى منزل السيدة فيروز، قبل قليل.وتأتي الزيارة وفقا لجدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح اليوم.وقالت السفارة في بيانها إن "هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير".