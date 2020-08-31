مصرع أسرة كاملة في بني سويف.. أب وأم و3 أطفال

لقي أب وأم وأطفالهما الثلاثة مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو اتجاه بني سويف.وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف من بني سويف وحلوان إلى محل الواقعة وتم نقل الجثث الخمس إلى مشرحة مستشفى أطفيح.وكانت نقطة إسعاف بني سويف تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوي بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل.