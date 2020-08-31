الجزائر ترسل سفينة مواد بناء إلى لبنان

أبحرت من الجزائر، اليوم الإثنين، باخرة محملة بأطنان من مواد البناء كمساعدات إلى لبنان؛ من أجل إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت.وبحسب التلفزيون الجزائري، فإن وزيري الصناعة فرحات آيت علي والتضامن كوثر كريكو وسفير لبنان بالجزائر محمد حسن، أشرفوا على انطلاق الباخرة من ميناء "جن جن" بولاية جيجل.وقالت وزيرة التضامن الجزائرية كوثر كريكو، إن المساعدات المقدمة إلى لبنان تقدر بــ7 آلاف طن من مواد البناء.من جهته، أكد وزير الصناعة فرحات آيت، أن هذه الشحنة تهدف لإعادة بناء ما يمكن بناؤه ببيروت خاصة ولبنان عامة، وأضاف أن هناك مساعدات إضافية سيتم إرسالها إلى لبنان في الأيام المقبلة ستضم شحنات لمواد بناء مختلفة.يشار إلى أن الجزائر سبق وأن أرسلت 4 طائرات محملة بمواد طبية وغذائية إلى جانب أطقم طبية وعناصر الدفاع المدني ومستشفى عسكري ميداني، تضامنا مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.