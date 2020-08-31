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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على النظام الغذائي اليومي لـ«أديل»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:39 م
أديل
أديل
منة سالم
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جذبت المطربة البريطانية أديل أنظار العالم بعد ظهورها بثوب جديد تمكنت من خلاله أن تغير حياتها للأفضل بعد أن عززت ثقتها بنفسها وخسرت كثيرا من وزنها.

وحسبما أفادت صحيفة «ذا صن» في تقريرها اليوم، خرجت أديل مع حبيبها جيمي دودجرز، وتناولت طعامًا صحيًا ومارست الرياضة لأول مرة في نهاية العام الماضي - وهي الخطوة التي شهدت خسارة وزن النجمة البالغة من العمر 32 عامًا.

وغيرت أديل كثيرا من نمط حياتها المعتاد، وقال أحد أصدقائها: «هناك كثير لتفعله بخسارة وزنها وغيرت حياتها حقًا، لكنها أكثر من ذلك بكثير.. كانت لديها الكثير من المشاكل مع الثقة واحترام الذات والخوف الدائم من الحكم عليها».

واتبعت أديل طريقة غير نمطية لخسارة وزنها، حيث أدارت ظهرها بجرأة للوجبات السريعة، وتفيد التقارير أنها تبنت حمية Sirtfood، وتعتمد علي خطة اتباع نظام النحفاء في تعبئة أطباقهم بأطعمة نباتية مثل الفراولة والتوت والتفاح والفواكه الحمضية والجوز والبقدونس واللفت والكبر وفول الصويا والكركم والشوكولاتة الداكنة.

وتُعرف هذه الأطعمة باسم منشطات sirtuin، ويقال إنها تعمل على تشغيل الجين الحارق للدهون وتنظيم الشهية في هذه العملية من أبرز مشروباتها الشاي الأخضر ومسحوق الكاكاو موجودان أيضًا في القائمة، إلى جانب النبيذ الأحمر والجبن.

من المعروف أن النظام الغذائي مرهق عند البدء، حيث يقتصر الأتباع على 1000 سعر حراري يوميًا تتكون من ثلاثة عصائر خضراء ووجبة صغيرة واحدة فبين الأيام الأربعة والسابعة، يرتفع حد السعرات الحرارية إلى 1500 سعرة حرارية تتكون من اثنين من العصائر الخضراء ووجبتين صغيرتين.

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