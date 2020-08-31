«السلام السوداني».. بنود اتفاق تاريخي ينهي حربًا داخلية منذ الخمسينيات

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، اتفاق سلام مع الجبهة الثورية، في جوبا عاصمة جنوب السودان لينهي عقود من الصراع والحروب الداخلية التي تسبب في مقتل ونزوح الآلاف منذ خمسينيات القرن الماضي، وسط ترحيب عربي ودولي بالاتفاق التاريخي.ونرصد أبرز بنود الاتفاق كالتالي:- ضم الاتفاق الحكومة السودانية من جانب والجبهة الثورية، التي تضم 4 حركات مسلّحة، من جانب آخر وهي الحركات التي حاربت في دارفور (غرب) وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب.- استمرت مفاوضات الاتفاق منذ سبتمبر 2019 في جوبا، وتنتظر الحكومة السودانية التفاوض مع جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور بدارفور والتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان.- وقعت الحكومة والحركات المسلحة "مسار دارفور"، على 7 بروتوكولات فيما تبقى البروتوكول الثامن وهو الترتيبات الأمنية التي ستوقع في وقت لاحق، والبرتوكولات هي "السياسي، والسلطة، والثروة، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة، والأرض والحواكير".- تضمن الاتفاق حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية (الحكومة) و40% للسلطة المحلية.- منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في المجلس التشريعي و3 مقاعد في المجلس السيادي الانتقالي للجبهة الثورية.- تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق اليوم، بدلا من النصف الثاني من عام 2019، والتي بدأت بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.- تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.