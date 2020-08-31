7 سلع جديدة على البطاقات التموينية اعتبارًا من الغد

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، عن استجابة التموين إلى مطالب بدالى تموين الأقصر وإمبابة بإضافة 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية.وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات السلعية عن شهر سبتمبر غدا الثلاثاء لأصحاب البطاقات البالغ عددهم ٦٤ مليون فرد، وذلك من خلال ٣٠ ألف بقال تمويني وأكثر من ٤ آلاف منفذ لجمعيتي، بخلاف ١٣٥٠ فرعًا للمجمعات الاستهلاكية.وقررت وزارة التموين إضافة 7 سلع جديدة ضمن السلع التموينية عن شهر سبتمبر لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من غد الثلاثاء.وحصلت "الدستور" على قائمة السلع الجديدة المضافة إلى السلع، وجاءت السلع الجديدة كالآتي:علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات.كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.