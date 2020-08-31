«المركزي»: 4.6 تريليون إجمالي ودائع البنوك بنهاية مايو

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية مايو 2020، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.وسجل إجمالي الودائع الحكومية 738 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية 3.8 تريليون جنيه.على جانب آخر، ارتفعت نقود الاحتياطي بمقدار 149.5 مليار جنيه بمعدل 21.9%، خلال الفترة يوليو ومايو 20192020، لتصل إلى 833.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2020.وانعكس ذلك في ارتفاع كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 112.1 مليار جنيه بمعدل 20.9%، وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 37.4 مليار جنيه بمعدل 25.3%.