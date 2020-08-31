محافظ الغربية يستعرض موقف ملف التصالح والإزالات عبر «الفيديو»

شارك الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الحيوية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.واستعرض محافظ الغربية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة وتطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، كما استعرض أيضًا انتظام العمل بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات والأطقم الطبية.كما استعرض المحافظ موقف المحافظة في ملف الإزالات والتصالح حيث قامت المحافظة بإزالة 3865 مخالفة، وتعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما تلقت المحافظة 32544 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء.وصرح محافظ الغربية بأنه سيتم إنشاء وحدة لرصد مخالفات البناء في المحافظة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبَحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددًا على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.