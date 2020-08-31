ليبيا وروسيا تبحثان مستجدات الأزمة الليبية

ليبيا وروسيا تبحثان مستجدات الأزمة الليبية
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:22 م
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الليبي، عبدالباسط البدري، المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، آخر مستجدات الأزمة الليبية.
واستعرض الجانبان، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية، الإثنين، مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكدا التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.
كما سلم المبعوث الخاص الليبي، رسالة من المستشار عقيلة صالح، إلى نائب وزير الخارجية الروسي، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.
واستعرض الجانبان، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية، الإثنين، مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكدا التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.
كما سلم المبعوث الخاص الليبي، رسالة من المستشار عقيلة صالح، إلى نائب وزير الخارجية الروسي، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.