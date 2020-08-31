محمد جمعة ضيف فاطمة مصطفى فى «الراديو بيضحك» على 9090

يستضيف برنامج "الراديو بيضحك"، والذى تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر الراديو 9090، غدًا الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة، الفنان محمد جمعة.ويتحدث الفنان محمد جمعة، عن دوره فى مسلسل هجمة مرتدة وكواليس تصوير دوره وعلاقته بالمخرج أحمد علاء الذي أسند له شخصية صحفي بحسب أحداث المسلسل، متمنيًا أن ينال دوره إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.ويكشف عن تفاصيل أسباب تأجيل المسلسل من رمضان الماضى للعرض رمضان المقبل.مسلسل "هجمة مرتدة"، مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وكان من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان الماضي، إلا أن استلزام أحداثه السفر خارج مصر، أعاق عرضه في هذا التوقيت، بخاصة مع قرار تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا."هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.ويكشف أيضًا عن الأسباب التى دفعته لمساندة مؤمن زكريا لاعب الأهلى.. ولماذا حرص على توجيه رسالة للاعب، عقب ظهوره مع أبطال مسرحية "علاء الدين" لكايرو شو.