رغم تداعيات كورونا.. «المركزي»: 15.2% زيادة في السيولة المحلية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 587.8 مليار جنيه بمعدل 15.2% خلال الفترة يوليوـ مايو من العام المالي 2019- 2020، لتصل إلى 4.45 تريليون جنيه بنهاية مايو 2020.وتعد الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة المذكورة محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 755.5 مليار جنيه بمعدل 21.2%، وجاء الارتفاع محصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 833 مليار جنيه بمعدل 21.9% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 77.5 مليار جنيه بمعدل 31.8%.فيما تراجع صافي الأصول الأجنبية بخلاف البنك المركزي بمقدار 1067.9 مليار جنيه بمعدل 19.4%، ليصل إلى 6584.7 مليار جنيه بنهاية مايو 2020.