بعد «ضارب عليوي».. مصطفى شوقي يستعد لطرح «عرقسوسي»

يستعد المطرب مصطفى شوقي، لطرح أغنية جديدة سنجل بعنوان "عرقسوسي" خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية بـ"ضارب عليوي".ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناة شركة "فري ميوزك" المنتجة للمنتج نصر محروس، بموقع يوتيوب.وكان "شوقي"، أثار ضجة كبيرة بسبب كليب "ضارب عليوي" رغم نجاح الأغنية، إلا أن الكليب تعرض للانتقادات بسبب ظهور الراقصة ليندا بشكل أثار استفزاز الجمهور.أغنية "ضارب عليوي" من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن إنتاج وإخراج نصر محروس.من جهة أخرى، يتعاون المطرب مصطفى شوقي، مع المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري، في أغنية جديدة تجمعهما سويا على طريقة الـ"ديو"، تحمل اسم "أتومبيل الحلاوة"، وهي ألحان عصام كاريكا، وكلمات محمد هلال، وتوزيع موسيقي توما.