حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يبدأ الشهر مع نشاط كبير تحت تأثير القمر المكتمل من برج الحوت المائي الصديق ما يجعلك تتخلص من كل إحراج، وتتغلب على بعض المواقف المتصلبة، فكن متفائلًا.عاطفيًا: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعًا.صحيًا: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعافى تمامًا مما أصابك أخيرًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.