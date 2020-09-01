حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا:انتقال القمر المكتمل إلى الحوت يدعوك إلى الحذر والابتعاد عن مواجهة أحد الزملاء الخبثاء والقادر على إيذائك.عاطفيًا: إهمال الشريك سيكون مكلفًا جدًا، فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.صحيًا: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحرًا تزور خلالها بعض البلدان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.