العاهل المغربي يبحث هاتفيًا مع رئيس الصين العلاقات المشتركة

بحث الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، مع شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، دعم التعاون المشترك بين الجانبين.وأعلن الديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس، والرئيس شي جينبينج، بحثا أيضا، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19.وأوضح أن المباحثات كانت فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية، من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات.