مبعوث أمريكي: واشنطن تجهز عقوبات نفطية أكثر صرامة على فنزويلا

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا، إليوت أبرامز، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبحث تشديد العقوبات النفطية المفروضة على فنزويلا في القريب العاجل، ربما بإلغاء إعفاءات تسمح لبعض شركات النفط بمبادلة الخام الفنزويلي بوقود من البلد العضو في منظمة أوبك.وكثف ترامب، العقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة (بي. دي. في. إس. إيه) وشركائها الأجانب الأساسيين وعملائها، منذ فرض أول جولة من العقوبات على الشركة في أوائل 2019، في إطار مساع للإطاحة بالرئيس اليساري، نيكولاس مادورو، عقب إعادة انتخابه رئيسا في 2018 في انتخابات اعتبرتها أغلب الدول الغربية صورية.وقال أبرامز، لرويترز، في مقابلة عبر الهاتف: "نعتقد أن عقوباتنا كانت فعالة للغاية في تقليل الدخل للنظام، لكننا نعتقد أن بوسعنا زيادة فاعليتها. لذلك سنفعل بعض الأشياء لتشديدها في المستقبل القريب".وحرمت العقوبات بالفعل الشركة الوطنية في فنزويلا من أغلب زبائنها للعقود الطويلة الأجل، وقللت صادرات النفط من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا، وهو الأدنى في حوالي 80 عاما.وذكرت "رويترز" هذا الشهر، أن واشنطن تتخذ خطوات لتحديد موعد نهائي في أكتوبر، لإنهاء كل التعاملات في النفط الفنزويلي، بما يشمل مبادلة الخام بالوقود ودفع الديون المستحقة بالخام.وأحجم أبرامز، عن تأكيد النطاق الدقيق للتحرك المقبل لواشنطن، لكنه قال "هناك بعض الاستثناءات التي وضعناها العام الماضي، ونبحث أمرها، وربما نشعر أننا يمُكننا إلغاءها".