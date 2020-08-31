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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:06 م
أديل
أديل
سارة ساويرس
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أثارت أحدث إطلالة للمطربة أديل، جدل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بإطلالة إفريقية، وتسريحة عقدة البانتو.

وارتدت أديل، "توب بكيني"، مرسوما عليه علم جامايكا، وبنطالا أسود ممزوجا باللون الأبيض، وصففت شعرها بعقدة البانتو.

وعلقت النجمة الشابة أديل، 32 عامًا، على صورتها التى نشرتها عبر حسابها على Instagram: "سعيد لما سيكون كرنفال نوتنج هيل فى حبيبي لندن GBJM"، وذلك فى كرنفال للاحتفال بالثقافة الكاريبية التى انتقلت إلى أوروبا وأمريكا.

وانهالت عليها التعليقات التى تنتقدها، حيث اتهمها بعض المتابعين، بالتملك الثقافي بعد مشاركة صورة تظهرها بثوب جامايكي وشعر مصفف بعقدة البانتو.

وكتب لها أحد المعلقين: إذا لم يكن عام 2020 أكثر غرابة، فإن Adele تظهر علينا بعقدة البانتو والاستيلاء الثقافي الذي لم يطلبه أحد، ووصف إطلالتها آخر بأنه يكره رؤية هذه الملابس على امرأة بيضاء.

بينما اختلف معه مستخدم آخر، قائلا: "أنا جامايكي، ولا أمانع في ذلك على الإطلاق، لدينا أشياء أكبر للقلق بشأنها، والإنترنت عبارة عن بالوعة تجمع ما بين الكثير من الناس الذين لديهم الكثير أيضا من الأفكار"، موضحا أنه لا ينزعج من رؤيته أديل، تحتفل بالثقافة الكاريبية.

وأقيمت نسخة الاحتفال الجديدة فى 2020 من الاحتفال التقليدي لغرب لندن بالثقافة الكاريبية والإفريقية، عن بعد لأول مرة في تاريخها الممتد 50 عامًا بسبب فيروس كورونا، ومن الواضح أن أديل، كانت حريصة على الاحتفال من منزلها في لوس أنجلوس.

ويحظى المهرجان باهتمام الكثير من السُّياح الأجانب الذين يقصدون لندن للمشاركة فى الاستعراض الرئيسى لهذا الحدث، للتجوّل فى كرنفال ضخم من الناس الذين يرتدون الألوان الزاهية وسط عدد من الراقصين على الموسيقى التقليدية.
«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية
«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية
«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية
«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية
«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية
«أديل» تُثير الجدل بعد الظهور بإطلالة إفريقية

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