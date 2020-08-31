اعترافات المتهمين بسرقة السيارات بالإكراه فى السلام: «كسبنا 140 ألف جنيه»

أمرت نيابة السلام اليوم الإثنين، بحبس أربعة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات وتفكيكها بهدف بيعها بمدينة السلام.واعترف المتهمون "ممدوح.ح، حماده. ع، طه. إ، محمد. ا" عاطلين، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، وتهديد سائقيها بالأسلحة البيضاء وإخفاء السيارات المسروقة داخل مخزن مهجور بمنطقة الخانكة.وأقروا بسرقتهم لأربع سيارات بذات الأسلوب وتمكنوا من تفكيكها وبيعها بمنطقة الحرفيين بالسلام، وحصلوا على مكاسب مالية ١٤٠ ألف جنيه بعد بيع الأربع سيارات.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام يفيد بسرقة سيارتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.