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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ري الغربية» تشن حملات مكبرة لإزالة تعديات نهر النيل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:11 م
حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة تعديات نهر النيل
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تواصل مديرية الري بمحافظة الغربية حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل، واستعادة هيبة الدولة بإزالة التعديات على الأراضي.

وشنّت الإدارة العامة لري زفتى، برئاسة عماد عبدالستار، حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الغربية لإزالة التعديات الواقعة على بحر شبين بمدينة السنطة، أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات لإزالة التّعديات الواقعة على نهر النيل عبارة عن منزلين 3 طوابق.

شارك في الحملة المكبرة العميد أحمد برج، مأمور قسم شرطة السنطة، والمقدم محمد الدهراوي، رئيس المباحث ومعاونة النقيب حسام قطامش والدكتور عماد شعراوي، والمحاسب محمد حسن، نائبي رئيس المدينة وأسماء أنور، مهندسة الري، وتم تأمين الحملة بقوات من الأمن المركزي لتأمين عملية الإزالة.
حملات مكبرة لإزالة تعديات نهر النيل
حملات مكبرة لإزالة تعديات نهر النيل
حملات مكبرة لإزالة تعديات نهر النيل
حملات مكبرة لإزالة تعديات نهر النيل

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