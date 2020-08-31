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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل وزوجته للمفتي لاتهامهما بقتل طفل في كرداسة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 08:17 م
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار فتحي عبدالله بيومي وعضوية المستشارين طارق خميس وأحمد البطران وهاني صبري بإحالة أوراق عاطل وزوجته لفضيلة المفتي في اتهامهما بقتل طفل، والتخلص من جثته برشاح في مركز كرداسة بدافع السرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «عزت» اتفق مع زوجته على استدراج المجني عليه «أحمد خالد» 12 سنة، لسرقة توك توك قيادته، ومن ثم بيعه للاستفادة من المقابل المالي.

وأضافت التحقيقات أن الزوجة استوقفت الطفل بمنطقة أبورواش، وطلبت منه توصيلها إلى منزلها بمركز كرداسة ثم أشهر زوجها سلاحا أبيض وذبح (ء.ط) واستولى الزوجان على التوك توك، وأسرعا إلى تغيير ملامحه ونقلاه إلى جراج بالقرب من مسكنهما تمهيدا لبيعه إلا أن رجال المباحث كشفوا الجريمة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن عاطلا وزوجته وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، إذ أن آخر مشاهدات للطفل كانت مع المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمين وأقرا بجريمتهما وأرشدا عن التوك توك المسروق، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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