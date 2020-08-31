وزير الاتصالات: 30 ألفًا سجلوا فى «بوابة مصر الرقمية»



وأضاف، لـ«الدستور»، أنه جار استكمال وتعميم بقية الخدمات وإتاحتها قبل نهاية العام عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول ومكاتب البريد ومراكز الخدمات الجماهيرية والتكنولوجية بالمحليات ومراكز الكول سنتر، وفى غضون شهر سيتم الإعلان عن خدمات أخرى تباعًا.



وأشار إلى أن موقع مصر الرقمية تلقى ٣٠ ألف تسجيل لبيانات من المواطنين، من خلال إدخال بطاقة الرقم القومى ورقم الهاتف المحمول على www.Misralrakamia.gov.eg، منهم ٧ آلاف مواطن تم تسجيل بياناتهم خلال يوم الإطلاق نفسه، متوقعًا تضاعف الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التسجيل متاح للجميع مجانًا.



وقال «طلعت»، إن الدولة تستهدف خلال العام المالى الجارى «٢٠٢٠- ٢٠٢١» تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى إلكترونية، وحصول المواطن عليها من خلال بوابة مصر الرقمية، التى تتيح ١٧٧ خدمة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بضرورة إتاحة الخدمات بشكل يليق بالمواطن، ويحقق له سبل الراحة التامة، ودون أى عناء كما كان فى السابق.



وذكر أنه سيتاح إصدار جميع الأوراق الثبوتية من خلال بوابة مصر الرقمية قريبًا، منها إصدار شهادات الزواج والميلاد والطلاق والوفاة، وجميع خدمات مكتب الصحة وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأخرى، لافتًا إلى أن تأمين المنصة تم وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة التى تراعى أعلى درجات تأمين البيانات، والتحقق من الشخص المتعامل مع البوابة، وإرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول لتأكيد طلب أى خدمة.



وأشار الوزير، إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بدأ فى استخدم بوابة مصر الرقمية وجاءت خدمات التموين فى المقدمة، حيث تتيح البوابة خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف، وكذلك خدمة تفعيل بطاقة تموين والفصل الاجتماعى وضم أفراد أسرة، والانتقال من محافظة إلى أخرى، تليها خدمات المرور المختلفة والتوثيق والشهر العقارى.



وقال إن المواطن سيسدد رسوم الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى، وتشمل بطاقات الائتمان وشركات الدفع والتحصيل الإلكترونى والدفع المسبق ومحافظ المحمول، أو من خلال مكاتب البريد دون أى مصاريف إدارية، وجارٍ تفعيل التطبيق على الهاتف المحمول خلال أسابيع.



وأضاف أن هناك ٧٠ خدمة حكومية على الموقع، تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، على أن يتم استكمال باقى الخدمات الحكومية تباعًا، مع نهاية العام الحالى، وتعتمد المنصة على آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى.



قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن إطلاق بوابة خدمات مصر الرقمية تجريبيًّا على مستوى الجمهورية يهدف إلى إتاحة جميع الخدمات الحياتية للمواطن من منزله فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى إطلاق مجموعة من حزم الخدمات، تشمل ٧٠ خدمة حاليًا على البوابة، منها خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، وخدمات المستثمرين.