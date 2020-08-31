«الدلتا للأسمدة»: طرح كراسة شروط تطوير خطىّ إنتاج الأمونيا

كشف المهندس عبدالواحد الدسوقى، رئيس شركة الدلتا للأسمدة إحدى شركات «القابضة للصناعات الكيماوية» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن طرح كراسة الشروط الخاصة بتطوير خطىّ إنتاج الأمونيا، موضحًا أنه يجرى استقبال الطلبات من الشركات العالمية الأربع المتخصصة فى صناعة الأمونيا، وأن المناقصة محدودة ولمدة ٣ أشهر.وأضاف «الدسوقى»، لـ«الدستور»، أنه سيجرى تطوير خطوط إنتاج الأمونيا ووحدة إنتاج الميثانول لزيادة الطاقة الإنتاجية من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من الطاقة الأساسية، لتصل إلى ١٥٠٠ طن من الأمونيا يوميًا، مشيرًا إلى أن الجدول الزمنى سيجرى تحديده عقب الانتهاء من فض المظاريف الفنية والمالية، إذ يجرى التفاوض مع الشركات حتى اختيار الشركة المناسبة.وذكر أن ٤٠٪ من التمويل سيكون ذاتيًا و٦٠٪ ستوفره البنوك، مؤكدًا أن هذا التطوير سيعمل على إعادة شركة الدلتا للأسمدة لمكانتها مرة أخرى.وأشار إلى أنه جرى تصميم مصنع اليوريا عام ١٩٧٥، وبدأ الإنتاج عام ١٩٨٠، ولم يجر تنفيذ أى تحديث منذ ٤٠ عامًا سوى أعمال الصيانة فقط، موضحًا أن هناك فرقًا بين أعمال الصيانة والتحديث، فالصيانة هى فقط استبدال الأجزاء التالفة بأجزاء أخرى، أما التحديث فهو تبديل الأشياء القديمة بأخرى متطورة توفر الطاقة وتزيد الإنتاج وتحافظ على استمرار نشاط الشركة.ولفت إلى أن وزير قطاع الأعمال العام متحمس لتطوير مصانع الدلتا، مؤكدًا أن صناعة الأسمدة فى شركات قطاع الأعمال العام تعرضت لظلم شديد نتيجة عدم التحديث على مدار ٤٥ عامًا، وبالتالى فقدت القدرة على المنافسة مع الشركات الاستثمارية، وازدادت عوائق وأعباء مثل سعر الغاز الذى بلغ ٤٫٥ دولار، وفى جميع الدول يبلغ سعر الغاز دولارين.