سلام بنظام دفاع صاروخى!

الوفد الأمريكى المشارك فى المفاوضات الإماراتية الإسرائيلية، غادر تل أبيب، أمس الإثنين، حاملًا معه الوفد الإسرائيلى، فى أول رحلة جوية مباشرة إلى أبوظبى. وقيل إن المحادثات الأولى، فى المفاوضات، تناولت سبل تعزيز التعاون فى مجموعة مجالات مختلفة: الطيران، السياحة، الاقتصاد، التجارة، الطاقة، الصحة، مكافحة كورونا، وغيرها.

بالتزامن، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبرها التجارى الوحيد مع قطاع غزة وأوقفت واردات الوقود و... و... ومنعت محمد العمادى، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، من توزيع أى أموال، حتى يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بإنهاء التصعيد، ووقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة. وعلى خط المفاوضات أو المساومات الحمساوية القطرية الإسرائيلية، دخل فيروس «كورونا المستجد»، وهددت «حماس» بالتصعيد إذا لم تحصل على المستلزمات الطبية، بينما قالت تل أبيب إنها لن تنظر فى ذلك الأمر إلا إذا تم إنهاء التصعيد.

بوساطة أمريكية، تم الإعلان عن الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى، فى ١٣ أغسطس الماضى، وقوبلت تلك الخطوة بإشادات عربية ودولية، واعتراض تركى، قطرى، فلسطينى. وجاءت زيارة الوفدين الأمريكى والإسرائيلى إلى أبوظبى، فى إطار الجهود الثلاثية، لإقامة علاقات اعتيادية أو طبيعية، تساعد، كما هو مأمول، على استقرار المنطقة، ووقف ضم الإسرائيليين لأراضٍ فلسطينية جديدة، وإيجاد تسوية للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، تقوم على أساس حل الدولتين.

على الجانب الآخر، وسعيًا للوصول إلى اتفاق «متدرج» يضع حدًا للتصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، غادر السفير القطرى، السبت الماضى، قطاع غزة إلى حاجز إيرز، والتقى عددًا من المسئولين الإسرائيليين من بينهم ممثل عن مجلس الأمن القومى الإسرائيلى. ثم عاد مجددًا، إلى غزة ليجتمع، مجددًا، مع يحيى السنوار، قائد حماس فى القطاع. وقيل إن الإسرائيليين عرضوا فتح معبر كرم أبوسالم وإدخال الوقود، بشكل فورى، وتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، حال إنهاء التصعيد. بينما تريد «حماس» الحصول على تعهدات باستمرار تدفق المال القطرى، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية واستئناف حركة أوسع للاستيراد والتصدير.

بدأ فيروس «كورونا المستجد» موجته الثانية فى قطاع غزة، الذى يسكنه مليونا فلسطينى، منذ عدة أيام، ما سبب قلقًا فى القطاع، الذى تسيطر عليه، منذ ١٤ سنة، حركة «حماس»، الإخوانية، التى توصف بأنها «حركة المقاومة الإسلامية». ومن تركيا، غالبًا، أو من قطر، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة، فى بيان أصدره الأحد، أنه يتابع «بشكل حثيث الأوضاع الجارية فى قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التى يقوم بها العديد من الأطراف، فى إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع».

يقيم إسماعيل هنية، مع عائلته فى قطر، منذ فبراير الماضى. ومنذ أيام استقبله الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى إسطنبول. ونقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أن اللقاء ناقش «العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك»، واستعرض «الدور التركى، وما يمكن أن يقوم به فى حماية الحقوق الفلسطينية». ومن هناك، من تركيا، أكد هنية مشاركة الحركة فى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن «حماس» بادرت بإجراء اتصالات مع الرئاسة الفلسطينية وحركة «فتح»، من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وصولًا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة هذه المخاطر، وإعادة بناء وتنظيم منظمة التحرير.

بعد ست سنوات من الاجتماع، الذى استضافته القاهرة، من المقرر، أو المفترض، أن يترأس الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بعد غدٍ الخميس، اجتماعًا عبر «الفيديو كونفرانس»، يشارك فيه أمناء الفصائل الفلسطينية الأحد عشر، خمسة منهم فى الضفة الغربية وستة خارجها: من العاصمة اللبنانية بيروت، سيشارك إسماعيل هنية وزياد نخلة، أمينا حركتى «حماس» و«الجهاد الإسلامى»، ومن العاصمة السورية دمشق، سيشارك أمناء حركات الصاعقة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الهدف من هذا الاجتماع، بحسب المُعلن، هو توحيد الفلسطينيين، ووضع برنامج وطنى، واستراتيجية نضالية، وترتيب المرجعية القيادية. وفى تصريحات صحفية، قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» إن هذا الاجتماع «سيشكل انطلاقة لموقف وطنى جامع لإفشال صفقة القرن ومشروع الضم وتهيئة الظروف لإنجاز المصالحة الوطنية، وتجسيد الشراكة المرتكزة على أساس إنجاز المشروع الوطنى الفلسطينى المتمثل فى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود سنة ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين إلى ديارهم».

.. وتبقى الإشارة إلى أن الطائرة، التابعة لشركة «إل عال»، التى حملت الوفدين الأمريكى والإسرائيلى، من تل أبيب إلى أبوظبى، فى أول رحلة مباشرة بين الجانبين، حملت أيضًا على جسمها الخارجى كلمة «سلام»، باللغات الثلاث: العربية، الإنجليزية، والعبرية. بالإضافة إلى نظام دفاع صاروخى، مصمم لحماية الطائرات المدنية من الصواريخ المحمولة على الكتف: نظام ليزر يكتشف الصواريخ، ويقوم بحرف مسارها بعيدًا عن الطائرة!

