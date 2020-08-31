إجراءات وقائية مشددة بالمطارات السياحية

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولى وزارة الطيران المدنى، بقيادة الطيار محمد منار عنبة، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، بضرورة تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية، أثناء عمليات وصول الوفود السياحية إلى المطارات ذات المقاصد السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة وطابا، تزامنًا مع قرار سلطة الطيران المدنى بضرورة عمل تحليل pCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم، في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراءه قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولار أمريكي فقط.وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ابتداءً من غد الثلاثاء، سيتم تطبيق قرار سلطة الطيران المدنى، حيث تم تعميم تلك التعليمات والتوصيات لمسئولى المطارات ذات المقاصد السياحية، وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بتلك المطارات، فى ظل الظروف الصحية الصعبة التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.