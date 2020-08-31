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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يرحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:44 م
اتفاق السلام بين
اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
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رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق چوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية، اليوم الإثنين، في مدينة چوبا عاصمة جنوب السودان.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، وتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق في النمو والازدهار.

وأكدت وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في السودان في سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز السيادة والاستقلال، مشيدة بجهود جميع الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية، ومثمنة جهود جمهورية جنوب السودان في التوصل إلى هذا الاتفاق.

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