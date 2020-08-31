رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تؤكد التزامها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:41 م
صبري بو قادوم
صبري بو قادوم
أ ش أ
طباعة
أكد صبري بو قادوم، وزير الشئون الخارجية الجزائري، التزام بلاده بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التطبيق بشكل سريع، الأمر الذي يشكل تقدما ملحوظا في مجال نزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار، فضلا عن كونه عنصرا أساسيا من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال بوقادوم، خلال مشاركته في المنتدى الأوروبي "ألباخ"، الذي نظم تحت شعار "ترقية عالم خال من التجارب النووية"، وعقد بتقنية الفيديو كونفرانس: إن الجزائر وشعبها ما زالا يعانيان على الصعيدين الإنساني والبيئي نتيجة التجارب النووية التي جرت في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.

وأكد أن الجزائر مقتنعة بأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الحل الوحيد والأخير لمواجهة مخاطر هذه الأسلحة البغيضة على البشرية.

وجدد التزام الجزائر، التي تترأس مناصفة الندوة الحادية عشر للمادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى جانب ألمانيا، بألا تدخر أي جهد في سبيل تنفيذ هذه الأداة القانونية.

وأعرب عن أمله في أن يسود المنطق الذي ساد حظر أسلحة الدمار الشامل الأخرى قريبا على الأسلحة النووية، حيث إن أسلحة الدمار الشامل هي التي لم يتم حظرها بعد.

ورحب المشاركون في المنتدى بالتزام الجزائر والجهود التي تواصل بذلها، في إطار رئاستها المشتركة للندوة الحادية عشر للمادة 14 لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بهدف دخولها حيز التنفيذ، التي ستشكل بوضوح علامة فارقة جديدة في تهيئة الظروف لظهور عالم خالٍ من التجارب النووية والتخلص من آثارها الكارثية.

موضوعات متعلقة

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

النيابة: إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة مراعاة لظروفها النفسية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

محمد عبدالحافظ ناصف يعود لرئاسة الشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»

مجلة ميريت تعيد قراءة منهج محمد شحرور في تأويل التراث الإسلامي

6 مطالب استجابت لها نقيبة التشكيليين خلال شهر أغسطس

«شاكر» يهدي متحفه لمكتبة الإسكندرية.. و«الفقي»: هنا عاصمة مصر الثقافية