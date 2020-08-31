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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التعليم العالي»: تخصيص ألف فدان لكل جامعة لإجراء الأبحاث الزراعية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:45 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
محمد مهدي
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وقّع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتَخصيص ألف فدان لكل جامعة من الجامعات المصرية، لاستصلاحها وزراعتها وإجراء الأبحاث الزراعية؛ بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري لزيادة الرقعة الزراعية ودعم خطة الجذب السكاني للمحافظة.

يأتي هذا بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

في سياق متصل، وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إلحاق خريجي الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ بالمحافظة بكليات جامعة الوادى الجديد، بالتنسيق مع الجامعة لتخفيف العبء عن الطلاب وتقليل الاغتراب، مؤكدًا تخصيص عدد من المنح لطلاب المحافظة بالجامعات الخاصة طبقاََ لمُجموع القبول بالكليات والأماكن الشاغرة بها.
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار

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