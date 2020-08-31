7 أيام حداد في الهند على «موخيرجي»

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، حالة الحداد الوطني لمدة 7 أيام عقب وفاة الرئيس الأسبق براناب موخيرجي.وقالت وزارة الداخلية الهندية - في بيان نقلته صحيفة (تايمز أوف إينديا) المحلية - "إن حالة الحداد تبدأ في جميع أنحاء الهند اعتبار من اليوم 31 أغسطس وحتى يوم 6 سبتمبر المقبل".وأضاف البيان: "خلال فترة الحداد، سينكس العلم الوطني على جميع المباني التي يرفع عليها في جميع أنحاء الهند، ولن يكون هناك فعاليات ترفيه رسمية"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان إقامة مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق في وقت لاحق.وكان أبهيجيت موخيرجي نجل الرئيس الأسبق قد أعلن وفاة والده اليوم عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.ودخل موخيرجي في غيبوبة بعد خضوعه لجراحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ، حيث كان قد دخل المستشفى في 10 أغسطس الجاري وتبينت إصابته بفيروس كورونا المستجد.