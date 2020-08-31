الإمارات: قطع العلاقات مع قطر نابع من استمرار دعمها للإرهاب

قالت دولة الإمارات إنَّ قطع العلاقات مع قطر نابع من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف.جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا، في جلسة الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية؛ بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري».وأضافت الإمارات: «نسعى لتقليل أي تأثير سلبي للخلاف مع الدوحة على المواطنين القطريين».وأكدت أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، وفق ما أفادت قناة «العربية».