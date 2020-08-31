الكويت ترحب بـ«اتفاق السلام السوداني»

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن ترحيب الكويت باتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية، بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان.وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم، مساندة الكويت للسودان في هذه المرحلة، ودعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام في جميع ربوعه، وصولا إلى تعزيز الاستقرار والازدهار وتحقيق التنمية التي يتطلع إليها أبناء الشعب السوداني.وكانت الحكومة الانتقالية السودانية وقعت اتفاق سلام طال انتظاره مع الحركات المسلحة، ما زاد الآمال في إنهاء صراع دام 17 سنة.