رانيا يوسف تستأنف تصوير «شارع 9» بعد «إجازة المصيف»

تستأنف الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «شارع 9» خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه خلال موسم الشتاء المقبل.وكشف مصدر من داخل فريق العمل لـ«الدستور» أن سبب توقف التصوير خلال الفترة الماضية هو انشغال الفنانين بقضاء عطلتهم الصيفية.. بالإضافة إلى حصولهم على إجازة عيد الأضحى المبارك.وقال المصدر إنَّ من المقرر استئناف التصوير خلال أيام داخل الديكور المخصص للعمل بالحزام الأخضر، ثم الانتقال بعد ذلك إلى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعدما انتهى التصوير في المعادي.مسلسل «شارع 9» من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، هدى الإتربي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي به إثارة وتشويق.