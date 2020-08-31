بعد أول رحلة جوية بين إسرائيل والإمارات .. نتنياهو: لم يتغير موقفنا من بيع طائرات F 35

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأثنين، على هبوط أول رحلة جوية بين إسرائيل والإمارات والتي نقلت الوفدين الأمريكي والإسرائيلي لأبوظبي، وقال إن وفد الامارات العربية المتحدة سيتم استقباله على السجادة الحمراء في إسرائيل. وقال تعقيبا على وصول الوفد الإسرائيلي الأمريكي في أبو ظبي "عندما رأيت طائرة العال فوق السعودية وهبطت في أبو ظبي في وضح النهار، ثم عندما رأيت الأعلام مرفوعة، شعرت بسعادة غامرة وشعرت بفخر كبير".وأضاف نتنياهو "رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، وجه دعوة لوفد الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل". وأضاف أن "هناك الكثير من الأشياء التي ما زلت لا أستطيع أن أقولها. وأعتقد أنها ستظهر مع مرور الوقت".وتابع نتنياهو "لكنني أعتقد أنه سيتم اكتشافه بمرور الوقت. يمكنكم رؤية التغييرات بأنفسكم في السنوات الأخيرة. التقيت والتقي بالعديد من القادة من العالم العربي، لقاءات غير معلنة، وأشار نتنياهو ألى أنه "نناقش فتح خطوط جوية مباشرة وقنصليات".أما بخصوص بيع طائرات إف-35 للإمارات العربية المتحدة، قال نتنياهو "لم يكن ذلك قسما من الصفقة، لقد اعترف الأمريكيون بذلك أيضا. لم يتغير موقفنا. أستطيع أن أقول إنه خلال هذه الزيارة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مرارا وتكررا، إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما وبشكل مطلق بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل".