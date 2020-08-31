ضحى عاصي: جائحة كورونا تسببت في تأخير الطبعة الثانية من «غيوم فرنسية»

أصدرت دار ابن رشد الطبعة الثانية من رواية "غيوم فرنسية" للروائية ضحى عاصي.وقالت ضحى عاصي عن الطبعة الثانية: "كان من المفترض أن تصدر الطبعة الثانية بعد معرض الكتاب الماضي، وذلك بسبب انتهاء الطبعة الأولى ولم يتبق منها سوى 20 نسخة".وأضافت عاصي، في تصريح خاص لـ"الدستور": "بالطبع لم نتمكن من ذلك بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى شلل تام في صناعة النشر، وبالتالي لم تكن هناك كمية كافية لتوزيعها على المكتبات".وتابعت: "تأخرت أيضًا الطبعة الإيطالية للرواية، والتي كان من المفترض أن تصدر في أبريل الماضي، ولكنها دخلت خطة النشر والتي ستبدأ في سبتمبر الجاري".ضحى عاصي هي روائية وقاصة مصرية، صدر لها مجموعتان قصصيتان هما: فنجان قهوة، عن دار نشر شرقيات عام 2007م، وسعادة السوبر ماركت، عن دار ميريت للنشر، 2009م، ورواية 104 القاهرة، في عام 2016، عن دار بيت الياسمين للنشر بالقاهرة، بالإضافة إلى كتاب "محاكمة مبارك بشهادة السيدة نفيسة"، وهو كتاب في علم الاجتماع السياسي، عن دار نهضة مصر في عام 2012م، وأخيرًا غيوم فرنسية عن دار ابن رشد.