رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام».. كتاب جديد لـ حمدي البطران

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:27 م
حافظ الأسد أوهام
حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام
نعمات مدحت
طباعة
يواصل الكاتب والروائي حمدي البطران، سلسلة "أباطرة العرب" بكتابه الجديد "حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام" الصادر عن دار غراب للنشر والتوزيع.

من جهته، قال البطران إن كتاب "حافظ الأسد، أوهام الحرب والسلام" يعد الكتاب الرابع للمؤلف حول سلسلة أباطرة العربي، حيث سبق وأصدرت "السادات 1981" و" صدام حسين، أفراح ونكبات" و" معمر القذافي، الحقيقة والأسطورة" وأخيرا الكتاب الذي بين أيدينا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكتاب تحدث عن الفترة التي قضاها الرئيس حافظ الأسد رئيسا لسوريا، وتفاصيل مباحثات السلام مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية ووزراء خارجيتها، وعلاقاته بالدول المجاورة وعلاقته بزعماء العرب، من خلال عشرين فصلا.

وأوضح أن فصول الكتاب تتضمن نبذة تاريخية عن سوريا، وحرب البعث، ونبذة تاريخية عن الأسد الوصول للحكم، والوحدة لانفصال حرب 1967، وحافظْ اَلْأَسد وحرب أكتوبر 1973، والسلام المفقود، وديعة رابين، وسوريا والاتحاد السوفيتي.

وتابع البطران: "يتحدث الكتاب أيضا عن تفويض عبد الناصر للسوفييت، ورحلة حافظ الأسد وأمريكا، وَالْقَذَّافي، وإِيران، ولبنان، والإخوان في سوريا، وحافظ الأسد وصدام حسين، وفي النهاية يختتم الكتاب بفصل عن رجال حول الرئيس".

موضوعات متعلقة

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

كيفية تجديد رخصة السيارة 2020 إلكترونيا ودفع الرسوم

مقالات الرأي
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
المزيد

الثقافة

ضحى عاصي: جائحة كورونا تسببت في تأخير الطبعة الثانية من «غيوم فرنسية»

«حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام».. كتاب جديد لـ حمدي البطران

«تحت جناحي عصفور».. ديوان جديد للشاعر جمال القصاص

اختيار رواية «يوميات رجل يركض» ضمن مشروع «أصوات عربية» للترجمة