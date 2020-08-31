«حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام».. كتاب جديد لـ حمدي البطران

يواصل الكاتب والروائي حمدي البطران، سلسلة "أباطرة العرب" بكتابه الجديد "حافظ الأسد أوهام الحرب والسلام" الصادر عن دار غراب للنشر والتوزيع.من جهته، قال البطران إن كتاب "حافظ الأسد، أوهام الحرب والسلام" يعد الكتاب الرابع للمؤلف حول سلسلة أباطرة العربي، حيث سبق وأصدرت "السادات 1981" و" صدام حسين، أفراح ونكبات" و" معمر القذافي، الحقيقة والأسطورة" وأخيرا الكتاب الذي بين أيدينا.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكتاب تحدث عن الفترة التي قضاها الرئيس حافظ الأسد رئيسا لسوريا، وتفاصيل مباحثات السلام مع قادة الولايات المتحدة الأمريكية ووزراء خارجيتها، وعلاقاته بالدول المجاورة وعلاقته بزعماء العرب، من خلال عشرين فصلا.وأوضح أن فصول الكتاب تتضمن نبذة تاريخية عن سوريا، وحرب البعث، ونبذة تاريخية عن الأسد الوصول للحكم، والوحدة لانفصال حرب 1967، وحافظْ اَلْأَسد وحرب أكتوبر 1973، والسلام المفقود، وديعة رابين، وسوريا والاتحاد السوفيتي.وتابع البطران: "يتحدث الكتاب أيضا عن تفويض عبد الناصر للسوفييت، ورحلة حافظ الأسد وأمريكا، وَالْقَذَّافي، وإِيران، ولبنان، والإخوان في سوريا، وحافظ الأسد وصدام حسين، وفي النهاية يختتم الكتاب بفصل عن رجال حول الرئيس".