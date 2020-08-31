4 كليبات.. «أماكن السهر» تتصدر و«بالبنط العريض» تنافس على أغنية الصيف

طرح 4 مطربين كبار خلال الفترة الماضية كليبات غنائية، واشتعلت المنافسة بين حسين الجسمي «بالبنط العريض» وتامر حسني ومحمود العسيلي بـ«اختراع» ورضا البحراوي ومصطفي حجاج وأغنية «أماكن السهر» لعمرو دياب.وحقق كليب «أماكن السهر» لعمرو دياب 6,877,825 مقتربة من المليون السابع، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد النجار.أما أغنية «بالبنط العريض» لحسين الجسمي حققت 41,425,265 مقتربة من 42 مليون مشاهدة، لتحتل المركز الأول في أغنيات الصيف، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.وجاءت الأغنية الثالثة التي تم إصدارها وهي أغنية «اختراع» للمطرب تامر حسني والمطرب محمود العسيلي، محققة مشاهدات 5,470,975 لتقترب من المليون السادس، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، تسجيل هيثم راضي، ماستر جلال الحمداوي.أما الأغنية الأخيرة «أبويا قالي زمان» لرضا البحراوي ومصطفى حجاج، حققت مشاهدات 598,229 متخطية النصف مليون الأول في المشاهدات، وهي من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، لتتزيل الأغنية قائمة المشاهدات الخاصة بالأغنيات التي طرحت مؤخرًا.