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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تحت جناحي عصفور».. ديوان جديد للشاعر جمال القصاص

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:23 م
تحت جناحي عصفور
تحت جناحي عصفور
نعمات مدحت
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يصدر خلال أيام عن دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة، ديوان "تحت جناحي عصفور" للشاعر جمال القصاص، الذي يتكون من أربعة فصول، ويقع في 160 صفحة.

حول الديوان؛ قال الشاعر إنه الثالث عشر في تجربتي الشعرية التي امتدت على مدار خمسين عاما، وأهديته إلى روح أمي التي حرمت منها وأنا طفل صغير لم يتجاوز عمري عشر سنوات، لافتا إلى أن فصول الديوان الأربعة تجمعها رؤية فنية مشتركة، تتصاعد وتنمو دراميا وفنيا من فصل إلى آخر، مشكلة ما يشبه الخلاصة أو التقطير لرحلتي الطويلة مع الشعر الحياة.

وأضاف القصاص في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تضافر الرؤية بالديوان يتم من خلال ما توحي به عناوين الفصول من مفارقات شديدة الدلالة على المستوى الواقعي والإنساني وهي كالتالي الأول: فوضى في كيس البن، الثاني: ابْقَي في البيت، الثالث: الأسماك لا تجد مقعدا شاغرًا في الأوبرا، الرابع: معادلة طيبة لتحسين الوضع.

وأشار إلى أن الديوان مكتوب بلغة بسيطة بعيدة عن المجازات بإيقاعها النمطي التقليدي، لغة نابعة من إيقاع الحياة ودبيب البشر وضعفهم وهشاشتهم، كما أمارس نوعا من التناص الشفيف في الكثير من النصوص مع تجربتي الشعرية، محاولا إيجاد جسر لعلاقة حية وممتدة بين السابق واللاحق.

وأوضح أن الفصل الخاص بوباء كورونا المستجد الذي حمل عنوان "ابقي في البيت" تفاعلت فيه مع ردود فعل البشر في مواجهتهم لهذا الوباء على شتى مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وكيف أن هذه المواجهة لهذا الوباء الفتاك الذي قلب جميع الموازين، حققت شكلا من أشكال العدالة الإنسانية المفقودة، فالجميع في مرمى الإصابة بالمرض.

وفي الختام ذكر القصاص أن الديوان كما بدأ برسالة من أمي ينتهي كذلك برسالة أخرى لها، رسالة لم أكتبها، لكن روح الديوان تشف عنها في ظلال سطوره الأخيرة، كما لو كنت في رحلة، أو محطة انتظر وصولها في أية لحظة.

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