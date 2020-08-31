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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: افتتاح 4 مشروعات قريبًا من إجمالى 14 تنفذ حاليًا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:22 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن دوران عجلة التنمية والنماء بجميع أنحاء المحافظة أصبحت ملموسة ومجسدة في العديد من المشروعات الجارية وخاصة التى يمولها صندوق تحيا مصر؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الجماهيرية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

جاء ذلك في اجتماع محافظ أسوان بوفد صندوق تحيا مصر برئاسة شادي سالم مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وتمت مناقشة ومتابعة المشروعات الجارية بإجمالى 14 مشروعا فى كافة القطاعات، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 644 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و324 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه سيتم قريبًا افتتاح 4 مشروعات أوشكت الأعمال فيها على الانتهاء منها تطوير مستشفى بنبان قبلى بمركز دراو بسعة 18 سريرا، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، بالإضافة إلى توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية مع إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، كما أنه تم تنفيذ نسبة 95% من الإنشاءات والمرافق الداخلية في المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، والتى تضم مرحلتها الأولى 308 ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا إقامة بعض المشروعات الحيوية بقرية العلاقى منها إنشاء 56 منزلا لاستيعاب كافة الأسر التي تعيش في خيام بدائية بوادى أبيسكو مع مبانى خدمية تشمل مسجد ووحدة صحية، وأيضًا تركيب مآخذ مياه لرفع كفاءة مرشح مياه الشرب وأعمدة إنارة و2 مولد كهربائي بقدرة 500 ك. وات، علاوة على رفع كفاءة المدرسة المقامة.

كما كشف أشرف عطية عن أنه تم الاتفاق مع مسئولي صندوق تحيا مصر على تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة؛ لتساهم في توفير حياة كريمة وفرص عمل للمواطن الأسواني من أبرزها مشروع شارع مصر والمخطط تنفيذه في أحد المواقع المتميزة لإقامة عدد من المحلات الحضارية، مشيرًا إلى أنه من ضمن المبادرات أيضًا تنفيذ مبادرتى (نور الحياة)، و(دكان الفرحة) لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج، فضلًا عن توزيع كراتين المواد الغذائية، وأخيرًا الملابس الجاهزة على طلاب الجامعة.

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